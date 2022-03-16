МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Показатель доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) ускорил рост после публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

Доходность десятилетних US Treasuries на 21.42 мск росла на 64 базисного пункта – до 2,224% с уровня прошло закрытия в 2,160%, до объявления решения ФРС показатель находился на уровне в 2,192%.

Доходность тридцатилетних US Treasuries увеличивалась на 2 базисных пункта — до 2,505% против уровня закрытия в 2,503%. До публикации итогов заседания ФРС показатель составлял 2,488%.

ФРС США по итогам мартовского заседания впервые с 2018 года повысила базовую процентную ставку — до 0,25-0,5% годовых. Регулятор также отметил, что для поддержания целей в виде сильного рынка труда и уровня инфляции в 2% дальнейшее повышение ставки будет уместным.