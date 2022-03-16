МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Последствия экономических санкций Лондона против России ударят по британскому бизнесу и простым людям, заявило посольство РФ в Лондоне. Лондон проведет встречу с главами энергокомпаний из-за роста цен на газ

"В конечном счете затраты на всю эту безответственную и напрасную затею лягут на плечи бизнеса, индивидуальных предпринимателей, рядовых работников, на уязвимые категории людей, которые и без того серьезно пострадали в результате потрясений, вызванных пандемией коронавируса", — отметили в дипмиссии.

В посольстве указали, что меры, принимаемые властями Британии, не только не легитимны, но и совершенно бездейственны и бессмысленны в плане своей заявленной цели – "изменить поведение России".

"Стоящие за ними политические радикалы продемонстрировали желание встать над моралью, логикой и даже национальными интересами. Заранее обреченная на неудачу попытка ввести экономическую блокаду России ведет к неоправданному разрыву международных экономических связей, создает серьезные прямые убытки для британского частного бизнеса, лишает его источников прибыли, увеличивает упущенную выгоду и перечеркивает многие перспективы развития. Пытаясь "наказать" нашу страну, Лондон готов поставить на кон природоохранную и климатическую повестку, за которую так ратовал еще недавно", — добавили в посольстве.

В дипмиссии подчеркнули, что Британия принимает персональные санкции не только в отношении российских государственных деятелей и бизнесменов, но и против их родственников и даже детей – то есть тех, кто вовсе не причастен к принятию решений, которые идут вразрез с интересами Лондона.

"Все это, к сожалению, выглядит как попытка применения коллективного наказания в отношении целого народа – приема, который, казалось бы, противоречит установкам "цивилизованного", либерального общества, является нарушением целого ряда международно-правовых конвенций", — заключили в дипмиссии.

По словам главы британского МИД Лиз Трасс, на сегодняшний день под санкциями находятся уже свыше тысячи российских граждан и предприятий.