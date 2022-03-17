МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ расширило возможности закупок лекарств и медицинских изделий больницами, сообщает пресс-служба кабмина. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Правительство подготовило план реагирования на санкции

"Теперь больницы и поликлиники, работающие по системе обязательного медицинского страхования, смогут опережающими темпами закупать лекарственные препараты и медицинские изделия за счёт значительного повышения авансирования средств на оплату медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Кроме того, ежемесячный лимит авансирования был повышен с 1/12 суммы, предусмотренной на год, до размера годового финансирования медицинского учреждения.

Подчеркивается, что российские правительство продолжает работу по повышению стабильности рынка социально значимых услуг, который оказался под давлением санкций.

Кроме того, Мишустин подписал постановление, упрощающее и ускоряющее саму процедуру закупок медизделий. До 1 сентября текущего года такие закупки не нужно будет разделять на отдельные лоты по каждому виду медицинских изделий.

"Это решение позволит медицинским организациям оперативно обновить оборудование и повысить качество помощи людям", — добавляется в сообщении.