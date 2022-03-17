МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина в видеоформате поручил Минтруду совместно с Минфином РФ представить в правительство параметры повышения социальных выплат. Выплаты на детей от 8 до 16 лет начнутся в мае

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по мерам поддержки регионов заявил, что в ближайшее время будет принято решение по увеличению социальных выплат, пенсий, зарплат работников бюджетной сферы, а также прожиточного минимума.

"Прошу министерство труда и социальной защиты совместно с министерством финансов представить в правительство параметры такого повышения", — сказал Мишустин и подчеркнул, что это необходимо делать тесном контакте с регионами