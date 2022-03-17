МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 00.00 мск 18 марта снимаются все ограничения на перемещение граждан между Россией и Белоруссией. Минтруд разработает параметры повышения соцвыплат

Он отметил в ходе заседания кабмина, что вопросы снятия ограничений на перемещение были согласованы с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Мишустина, отмена ограничений играет важную роль для торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества двух стран, особенно в условиях санкционного давления.

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