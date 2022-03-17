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Россия и Белоруссия снимают все ограничения на поездки граждан
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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 00.00 мск 18 марта снимаются все ограничения на перемещение граждан между Россией и Белоруссией. Он отметил в ходе заседания... ПРАЙМ, 17.03.2022
экономика, новости, михаил мишустин, россия, белоруссия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 00.00 мск 18 марта снимаются все ограничения на перемещение граждан между Россией и Белоруссией.
Он отметил в ходе заседания кабмина, что вопросы снятия ограничений на перемещение были согласованы с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Мишустина, отмена ограничений играет важную роль для торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества двух стран, особенно в условиях санкционного давления.
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