МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил продлить сроки реализации госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя до 2027 года с перспективой до 2030 года, предусмотрев финансирование.

"Предлагаю продлить действие госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя… Увеличить срок ее реализации до 2027 года с перспективой до 2030, предусмотрев объемы софинансирования", — сказал он.

Программа ранее была продлена до 2025 года.

БИЗНЕС

Весь российский бизнес, который боялся санкций со стороны Запада, может спокойно приходить в Крым, власти его поддержат, добавил Путин.

"Сейчас есть все условия, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер – теперь нечего бояться, теперь они могут приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе. Разворачивать там свою деятельность, открывая и осваивая новые ниши рынка", — сказал он.

Президент отметил, что это касается Крымского полуострова и города Севастополь. По словам Путина, такую активность бизнеса обязательно поддержат власти, в том числе за счет развертывания инфраструктуры банковской системы и финансовых условий.

ПРОЕКТЫ

Путин попросил ускорить работу по всем инфраструктурным проектам в рамках развития Крыма и Севастополя, в том числе завершить восьмой этап трассы "Таврида".

"При этом, хочу особо подчеркнуть, по всем инфраструктурным объектам, там где это возможно, нужно ускорять работу. Так, следует максимально оперативно завершить работу, строительство последнего восьмого этапа автомобильной трассы "Таврида". Я проехал по "Тавриде". Шикарная трасса, а вот последний восьмой этап, он уже готов более чем наполовину, и это очень важно. Это ключевой участок всей магистрали", — сказал глава государства.

Он отметил, что с вводом трассы в эксплуатацию будут доступны новые и удобные подъезды к Севастополю.

Также Путин сообщил, что важно продолжать программу формирования в Крыму и Севастополе комфортной среды для жизни.

"Общий объём финансирования в текущем году и в последующие годы не должен сократиться. Речь идёт об устройстве дворов и площадей, парков, пляжей. Для Крыма и Севастополя это так же важно, как и для всей России. В ходе этой работы нужно шире использовать лучшие отечественные и зарубежные практики, применять новые архитектурные решения и обязательно учитывать мнение и предложения самих жителей", — сказал президент.