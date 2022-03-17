МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана задержало крупного казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева по делу о хищениях средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе, с санкции суда он арестован на два месяца, сообщила пресс-служба АФМ.

Боранбаев является франчайзи McDonald's в Казахстане, Белоруссии и ряде регионов России.

"Агентством по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания Боранбаев К.С.", — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно пресс-релизу, 17 марта суд избрал Боранбаеву меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Боранбаев — крупный казахстанский предприниматель, занимавший с состоянием 590 миллионов долларов 14-ю позицию в рейтинге богатейших бизнесменов Казахстана по версии журнала "Forbes Казахстан" в 2021 году. Помимо бизнеса в области общепита владеет активами в сфере недвижимости, нефтегазовом секторе. Является акционером Карагандинского фармацевтического комплекса, на котором производится российская вакцина от коронавируса "Спутник V". Возглавляет наблюдательный совет футбольного клуба "Кайрат" и национальный Паралимпийский комитет.

Дочь Боранбаева Алима была замужем за внуком экс-президента Казахстана Айсултаном Назарбаевым, который скончался в 2020 году.