МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Испания и Португалия предлагают установить в Евросоюзе максимальную цену на электроэнергию в 180 евро МВт·ч на оптовом рынке, заявила третий вице-премьер и министр экологического перехода Испании Тереса Рибера.

"Наши взгляды с Португалией во многом совпадают. 180 евро уже существовали как лимит, в то время нам казалось невозможным, что это произойдет (цены превысят лимит – ред.)", — пояснила Рибера в интервью радиостанции Onda Cero.

Этот лимит действовал в Испании и Португалии до 2019 года, после чего вступил в силу указ в рамках ЕС, запрещающий устанавливать лимиты для энергокомпаний на оптовом рынке.

"Если всего два года назад нам казалось безумием, (казалось – ред.), что (цена) никогда не достигнет (уровня в 180 евро – ред.), а сейчас значительно превышено, сложно поспорить, что должен быть верхний уровень, который мы должны ввести на нашем рынке", — добавила министр.

В четверг средняя цена электроэнергии в Испании и Португалии составляет 217,13 евро МВт·ч.