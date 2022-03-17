МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Российские власти одобрили ряд первоочередных мер в части поддержки занятости, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании VI Санкт-Петербургского Международного форума труда. Правительство расширит поддержку безработных граждан

По ее словам, основная часть мер направлена на помощь предприятиям, которые взяли паузу для того, чтобы перенастроить производственные цепочки и отладить новые каналы поставки.

Государство поддержит такие фирмы оплатой временных работ сотрудников, заявила Голикова.

Кроме того, вице-премьер поручила обеспечить "бесшовный переход" с работы на работу при возникновении угрозы увольнения и попросила занять проактивную позицию при работе с гражданами. Путин призвал поддержать потерявших работу россиян

"Мы должны начинать работать с гражданином не после того, как он потерял работу, а с самых первых дней возникновения угрозы увольнения", — пояснила она и добавила, что региональные планы восстановления занятости населения должны быть составлены в кратчайшие сроки. По словам Голиковой, для этого необходимо, в частности, оценить все риски и сформировать планы, которые позволят сохранить занятость россиян и выйти на обычный уровень деловой активности в минимальные сроки.

"В завершении выступления хотела бы ещё раз выразить нашу готовность к равноправному взаимодействию с иностранными коллегами по вопросам, представляющим взаимный интерес как в рамках многостороннего сотрудничества, так и в рамках двустороннего сотрудничества", — резюмировала вице-премьер и выразила уверенность в том, что совместными усилиями можно найти новые возможности для взаимодействия в условиях изменившегося рынка труда в интересах наших граждан.