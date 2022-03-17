МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Евросоюз находится в контакте с властями Украины, готов помочь украинским фермерам топливом для проведения весенних посевных работ, заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

"Я хотел вас проинформировать о проведенных переговорах с министром сельского хозяйства и вице-премьером Украины. Они сообщили, что сейчас главная проблема — это топливо для проведения посевных работ на полях. Украинские фермеры хотят продолжать работать, производить продукцию… Но встал вопрос о том, как доставить им это топливо. Самый простой вариант — через Польшу. Я нахожусь в контакте с польскими властями, чтобы найти решение", — сообщил Войцеховский, выступая перед депутатами Европарламента в Брюсселе.