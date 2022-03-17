МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Итальянское правительство готово с начала мая отменить электронный COVID-сертификат green pass, сообщает газета il Messaggero в связи с заседанием правительственной экспертной группы и лидеров партий парламентского большинства.

Как ожидается, декрет с мерами по ослаблению карантинных норм будет принят позднее четверг. В нем, сообщают источники, будет говоритmся о постепенном снятии ограничений с 1 апреля, когда в Италии прекратит действие режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с пандемией более двух лет назад.

В частности, с начала апреля green pass перестанет быть обязательным для проезда в общественном транспорте. Кроме того, лица старше 50 лет не должны будет предъявлять "усиленный" санитарный пропуск, который получают после вакцинации или болезни, при доступе на работу – в течение месяца всем трудящимся будет достаточно "базового" варианта сертификата, выдаваемого после быстрого теста.

До конца апреля green pass останется обязательным для посещения ресторанов в закрытых помещениях, отмечает il Messaggero. Таким образом, употребление напитков и еды на открытых верандах санитарного пропуска не потребует.

Такой срок сохранит правило ношения медицинских масок с закрытых пространствах.

С начала мая эти и другие ограничения будут сняты.

Италия отменила масочный режим на открытом воздухе в середине февраля. С 10 марта стало возможным употребление еды и напитков в кино, в концертных залах и на стадионах. Кроме того, стали разрешены посещения пациентов в больницах.

На минувшей неделе коэффициент распространения инфекции Rt, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной, составил 0,73. В отделениях интенсивной терапии заняты 5,5% мест. По состоянию на среду диагноз COVID-19 подтвержден у 18 тысяч жителей Апеннин. Ежедневный прирост больных и выздоровевших примерно одинаков и составляет в среднем 50 тысяч случаев.