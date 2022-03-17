МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Депутаты от ЛДПР Алексей Диденко, Ярослав Нилов, сенаторы Иван Абрамов и Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект о введении государственной монополии на производство и оборот сахара на территории России, сообщил РИА Новости один из его авторов Алексей Диденко.

В четверг замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отмечал, что запасов сахара в России предостаточно, в стране нет его дефицита, и Минпромторг уже видит сокращение спроса на этот продукт. ФАС указывала, что отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов, как показывает практика, связано с ажиотажным спросом, "который подогревается недобросовестными организациями".

"Теперь порядок выдачи лицензии, сертификация, стандартизация в отношении продукции должна быть установлена уполномоченным органом исполнительной власти – правительством. Предполагается лицензирование производителей и поставщиков сахара и жесткий контроль со стороны регулирующего органа в части ценообразования на каждом из этапов от производителя до покупателя. Государство выпускает сахар в необходимых объемах. Разрабатывает стратегический прогноз по необходимым объемам для продажи", — отметил Диденко.

По словам депутата, государственная монополия на производство и оборот сахара на территории страны, в случае успешного принятия законопроекта, вводится с 1 июня 2022 года.

"По нашим представлениям, на все процедуры уйдет достаточно времени", — полагает он.

Если механизм заработает, ситуация на рынке сахара кардинально изменится, сообщил Диденко.

"Предлагаем на этом не останавливаться и на другие важные товары ввести монополию… В первую очередь на продукцию, содержащую алкоголь, на сахар, на табак", — добавил депутат.