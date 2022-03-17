МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Великобритания замораживает сотрудничество с Россией и Белоруссией в сфере обмена налоговой информацией из-за ситуации на Украине, сообщила финансовый секретарь британского минфина Люси Фрейзер. Великобритания подготовила варианты военного сдерживания России в Европе

"Сегодня я объявляю, что Великобритания замораживает налоговое сотрудничество с Россией и Белоруссией приостановлением всех обменом налоговой информацией с ними, это являются частью более широкого ответа Великобритании на вторжение России в Украину", — говорится в письменном заявлении Фрейзер, адресованном парламенту.

Отмечается, что Великобритания обменивалась налоговой информацией с Россией и Белоруссией по соглашениям об избежании двойного налогообложения.

Поясняется, что приостановка обмена налоговой информацией означает, что Россия не будет получать информацию ни по одному из трех имеющихся механизмов: обмена информации по запросу, единому стандарту по обмену налоговой информацией и межстрановой отчетности.

"Неподобающе, чтобы Великобритания занималась сотрудничеством, от которого Россия или Белоруссия могут получить экономические выгоды", — заявила Фрейзер.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.