МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ / Dow Jones. Число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе снизилось, оставаясь около исторических минимумов в условиях сильного рынка труда.

Число первичных заявок на пособие по безработице, которые считаются индикатором увольнений, на неделе 6-12 марта сократилось на 15 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 214 000. Об этом в четверг сообщило Министерство труда страны. Скользящая средняя заявок за четыре недели, которая сглаживает волатильность недельных данных, сократилась до 223 000 против 231 750 на предыдущей неделе. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены.

Вторичные заявки, которые указывают на чисто тех, кто получает пособие по программам штатов, на неделе 28 февраля – 5 марта сократилось до 1,41 млн против 1,49 млн неделей ранее. Данные по вторичным заявкам публикуются с недельной задержкой.

В этом году рынок труда демонстрирует признаки силы. В феврале наблюдался сильный рост числа рабочих мест, а в январе число вакансий оставалось около рекордного максимума, хотя инфляция по-прежнему высока, а спецоперация России на Украине создала новую неопределенность. Рост заработной платы продолжается быстрыми темпами, хотя в прошлом месяце он немного замедлился.

Между тем, за последние недели заболеваемость и госпитализация больных Сovid-19 значительно упали. Вспышки омикрон-штамма повредили активности некоторых компаний ранее в этом году, при этом миллионы людей не выходили на работу, но этот фактор имел ограниченное влияние на сильный рынок труда в США.

В среду ФРС сообщила о повышении ключевой процентной ставки на четверть процентного пункта, наметив ее дальнейшее повышение позднее в этом году, чтобы охладить экономику и укротить инфляцию. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на пресс-конференции сказал, что предложение рабочей силы остается сдержанным, что затрудняет работодателям создание рабочих мест, подталкивая вверх зарплату.

"Спрос на рабочую силу очень высок, и восстановление предложения рабочей силы также продолжается, но оно еще не завершилось, — говорит Эндрю Флауэрс, экономист Appcast. – Почему предложение рабочей силы не может восстановиться при росте номинальной зарплаты так же быстро?"

Дефицит на рынке труда по-прежнему сдерживает увольнения, и многие работодатели стараются придумать способы привлечения и удержания работников.

Центр здравоохранения Centura Health, который обслуживает штат Колорадо и западный Канзас, повышает оплату и планирует ввести новые пособия, например, помощь в уходе за детьми и программы списания долгов в летний период, отмечает Себастьен Жирар, старший вице-президент компании. По его словам, эти меры необходимы для привлечения новых и сохранения имеющихся работников.

"Нам необходимо адаптироваться к новой реальности. Мы просто должны иначе подходить к решению наших потребностей, которые мы имеем в плане рабочей силы”, — добавляет он.

— Автор Bryan Mena, bryan.mena@wsj.com; Перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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