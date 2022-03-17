МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. США считают, что после введенных странами Запада санкций против Москвы российская экономика находится в состоянии "свободного падения", заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Россия попала под удар беспрецедентных санкций, была отрезана от глобальной экономики. Ее собственная экономика сейчас находится в состоянии свободного падения", — сказал Блинкен во время выступления в госдепартаменте.

По его словам, сотни корпораций за короткое время покинули либо приостановили деятельность в России. Блинкен выступил с утверждением, что в течение нескольких недель российское руководство "уничтожило экономические возможности, которыми страна располагала последние 30 лет".