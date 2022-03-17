МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Белорусский "Сбер Банк" сообщил, что платежные системы Visa и Mastercard с 19 марта ограничат работу с ним.

"Международные платежные системы Visa и Mastercard приняли решение ограничить свою работу со "Сбер Банком" (Беларусь) с 19 марта 2022 года", — говорится в сообщении на сайте банка.

Отмечается, что данное решение не повлияет на работу карт банка внутри Белоруссии.

"Все карты клиентов Сбера продолжат работать на территории Беларуси в прежнем режиме, по ним можно будет совершать все операции… Это возможно благодаря тому, что на территории Беларуси все платежи проходят через национальный процессинговый центр и независимы от иностранных платежных систем", — поясняется в сообщении.

Вместе с тем, согласно сообщению, "платежи за рубежом, а также в зарубежных и отечественных интернет-магазинах картами Visa и Mastercard "Сбер Банка" (Беларусь) будут ограничены".

"Мы рекомендуем клиентам, находящимся за границей, снять достаточное количество наличных и заранее оплатить крупные траты", — отмечается в сообщении.

В начала марта международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. ЦБ РФ пояснял, что платежные карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно до истечения срока их действия, операции по ним будет обрабатывать Национальная система платежных карт, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Впоследствии российские банки объявили, что прорабатывают возможность запуска кобейджинговых карт "Мир"-UnionPay.