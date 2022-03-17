МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении до 600 тысяч рублей штрафов для стивидорных компаний за нарушения при перевалке угля в портах, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ разработан "в целях решения проблемы роста негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека вследствие деятельности компаний, осуществляющих перевалку, дробление и сортировку угля в портах (стивидорные компании), что особенно актуально для Приморского и Хабаровского краев, Мурманской области", поясняет кабмин.

В настоящее время предусмотрена административная ответственность за невыполнение предписания контрольно-надзорного органа, которая предусматривает штраф для граждан в размере от 300 до 500 рублей, должностных лиц — от 1 тысячи до 2 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, для юридических лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Однако наложение штрафа в таком размере в отношении крупных стивидорных компаний "не понуждает природопользователей к принятию фактических мер по устранению выявленных нарушений", считает кабмин.

Поэтому законопроектом предлагается с 1 сентября 2023 года предусмотреть административную ответственность за невыполнение в установленный срок законных предписаний органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический и государственный экологический надзор, при осуществлении деятельности по перевалке, дроблению и сортировке угля в морском или речном порту. Штраф для юрлиц в этом случае составит от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, а при повторном в течении года нарушении – от 300 тысяч до 600 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кабмин обращает внимание, что за последние 10 лет объем перевалки угля в морских портах вырос втрое и составляет 140 миллионов тонн угля в год. "При этом, несмотря на то, что в соответствии с поручениями президента РФ с 2017 года федеральными органами исполнительной власти и стивидорными компаниями реализуются масштабные мероприятия по снижению негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду в результате осуществления деятельности по перевалке, дроблению и сортировке угля, ряд стивидорных компаний не реализует такие мероприятия, реализует их ненадлежащим образом либо не в должном объеме", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.