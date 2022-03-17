МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) планирует 18 марта произвести в рублях выплату 15 купона по биржевым облигациям серии 001P-11, номинированным в долларах, сообщает компания.

"Произвести выплату 15 купонного дохода 18 марта 2022 года в российских рублях по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства на основании указа президента РФ о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами от 5 марта 2022 года", — говорится в сообщении.

ГТЛК в 2018 году разместила на Московской бирже биржевые облигации серии 001P-11 в объеме 150 миллионов долларов со ставкой квартальных купонов в размере 5,95% годовых.