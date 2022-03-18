МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Запрет на экспорт в Россию почти 300 наименований товаров и технологий, введенный Японией в свете событий на Украине, начинает действовать в пятницу, 18 марта. Япония выразила интерес к российским проектам на Сахалине

Согласно данным министерства экономики, торговли и промышленности Японии, запрет на экспорт в Россию и Белоруссию распространяется в общей сложности на 266 наименований товаров и 26 технологических элементов, включая программное обеспечение.

В частности, запрещается экспортировать полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, осциллографы, спектрометры, усилители сигналов, генераторы сигналов, резисторы, криптографическое оборудование, телекамеры, оптические фильтры, фторидное волокно и другое. Кроме этого, запрещено экспортировать парашюты, датчики, товары для нефтепереработки, а также продукцию, предназначенную для химической промышленности и ядерной энергетики.

Запрет на экспорт касается также продукции военного назначения, в том числе бронежилетов, оружия, взрывчатых веществ, морских судов, дизельных двигателей, комплектующих для ракет и так далее.

Экспортные санкции вводятся для 49 компаний и организаций, в том числе ФСБ, ГРУ, АО "Компания "Сухой", АО "РСК "МиГ", госкорпорации "Ростех" и других. Кроме этого, запрет на экспорт вводится для двух белорусских компаний. В санкционном списке значатся Центробанк РФ, ВЭБ, банк "Россия", Промсвязьбанк, ВТБ, банк "Открытие", Новикомбанк и Совкомбанк.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.