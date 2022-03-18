МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Новая Зеландия опубликовала список россиян, российских организаций и банков, в отношении которых вводятся санкции, следует из заявления МИД страны. Новая Зеландия вводит санкции против 100 россиян

Ранее МИД Новой Зеландии заявил о введении санкций против российского президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы минобороны Сергея Шойгу. Новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн на заседании правительства заявила, что страна намерена расширять санкции против России, что позволит властям замораживать счета физических лиц, компаний и организаций, которых они посчитают причастными к обострению ситуации на Украине.

Отмечается, что первый пакет санкций в основном сосредоточен на политиках и военных, он предусматривает запрет на въезд в страну и замораживание активов.

В санкционный список попали 12 постоянных членов Совета безопасности РФ, депутаты Государственной Думы, которые проголосовали за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, журналист Владимир Соловьев и главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, бизнесмены Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг, Игорь Ротенберг и другие политики, журналисты, бизнесмены.

Среди организаций и предприятий, против которых Новая Зеландия вводит санкции, значатся "Промсвязьбанк", "Уралвагонзавод", "Алмаз-Антей", "558 Авиационный ремонтный завод" и производитель интегральных схем и жидкокристаллических индикаторов "Интеграл".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.