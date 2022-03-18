МОСКВА, 18 марта — ПРАЙМ. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития региона в условиях санкций, документ включает в себя 122 позиции, сообщает краевое правительство. Путин подписал указ о мерах по обеспечению экономической стабильности

Ранее в крае был создан оперативный штаб для мониторинга состояния экономики региона в условиях санкций, его возглавил Дегтярев.

"Глава региона подписал план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Хабаровского края в условиях внешнего санкционного давления, который содержит 10 разделов и 122 мероприятия поддержки населения и бизнеса. Документ губернатору представила первый зампред правительства края Мария Авилова", — информирует ведомство.

Вслед за этим глава региона утвердил перечень системообразующих предприятий Хабаровского края, в который вошли 122 организации. "В их числе крупнейшие производства: горнодобывающий и лесопромышленный комплексы, строительные компании, предприятия ТЭК, транспорта и связи. Впервые здесь появился раздел торговли и общественного питания", — написал Дегтярев в своем Telegram-канале по итогам совещания.

Он отметил, что предложение "включить эти организации в перечень системообразующих мы вынесли на уровень федерального правительства". Ранее губернатор заявил в эфире канала "Россия 24", что властями было принято решение включить в перечень системообразующих предприятий оптовые торговые сети. "И правительство России нас услышало, и в этом направлении сейчас идет работа, чтобы адресно помогать оптовым компаниям", — обратил внимание Дегтярев.

Власти региона заключили шесть соглашений с торговыми сетями по социально значимым продуктам, которые сегодня продаются с минимальной наценкой (не более 10%) — это порядка 10 позиций, включающих в себя такие товары, как мука, гречка, растительное масло, хлеб, курица и другие.

В антикризисном плане нашли отражения все ключевые направления социально-экономического блока. Без внимания не останется бюджет региона, который в текущей ситуации "важно сохранить сбалансированным и консолидированным". Малый и средний бизнес также получит всестороннюю поддержку регионального правительства, особенно в направлении развития экспорта и импортозамещения, уточнили в краевом кабмине. Отдельные меры разработаны для строительной отрасли и градостроительства.

"Ситуация в строительном секторе напряженная. Одна из задач — обеспечить загрузку, не дать "заморозить" стройплощадки. И прежде всего, социально значимые. Внимания требуют все без исключения объекты. В условиях санкций нужно перегруппировать силы и средства, сконцентрировать ресурсы. Однако приоретизация должна быть не только по степени готовности. Реализация национальных проектов – вот наш приоритет", — сказал губернатор на оперштабе по повышению устойчивости экономики края.

По данным регионального правительства, общий объем финансирования бюджетных строек в этом году составил 17,9 миллиарда рублей, из которых 9,7 миллиарда – федеральные. До конца года предусмотрен ввод в эксплуатацию 46 объектов, больше половины из них были заморожены или даже не начаты еще в 2019-2020 годах. В активной стадии находится 25 строек.

Среди ключевых объектов текущего года: 3-й и 4-й этапы регионального центра спорта в Комсомольске-на-Амуре и 2-й и 3-й этапы инженерной защиты города Юности, дамба в Южном округе Хабаровска, 4-й этап городской набережной и поликлиника в микрорайоне "Прибрежный", школы в Найхине и Мичуринском, стадион в Ванино.

После анализа 116 системообразующих предприятий выяснилось, что в ближайшие 1-2 месяца остро встанут вопросы стабильности поставок запчастей, добавок и прочей номенклатуры, сделали акцент специалисты оперштаба. "Наступило время, когда требуется провести масштабную перестройку систем, каналов и источников поставок. И многое сдвигается на восток, в Восточную Азию. В рамках ГИС "Промышленность" открыт модуль "Биржи поставщиков". Необходимо завершить формирование региональной номенклатуры по позициям критического импорта и погрузить эту номенклатуру в систему. Ответственные – минэкономики и минпромторг края", — дал поручение Дегтярев.

Глава региона пояснил, что развитие российско-китайских отношений подразумевает под собой бесперебойную работу пунктов пропуска. Поэтому в ближайшее время деятельность пункта "Покровка – Жаохэ" будет возобновлена. Соответствующее обращение в Минтранс России за подписью губернатора уже направлено.