МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал текущее состояние российский экономики непростым. На Россию оказывает влияние внешнее давление и поток санкций, отметил он в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Минтруд разработал меры по поддержке занятости

Медведев подчеркнул необходимость в дополнительных мерах поддержки экономики, которые позволят укрепить безопасность страны. По его словам, важное значение имеет и мониторинг рынка труда, а также оперативная оценка его состояния и потребностей, которые стремительно меняются в условиях, когда экономика страны находится под внешним давлением.

Необходимо сделать все, чтобы сохранить занятость и доходы россиян, добавил зампредседателя Совбеза и подчеркнул, что вопрос притока трудовых мигрантов в российскую экономику остается ключевым.

"Нужно отдавать себе отчет в том, что в обозримом будущем вопрос притока трудовых мигрантов в российскую экономику остается достаточно ключевым. И наша экономика в такого рода решениях нуждается", — сказал он.

Дефицит таких работников может негативно сказаться на деятельности компаний или заморозить реализацию важнейших проектов, подчеркнул Медведев. По его словам, российский рынок труда сейчас находится в непростом состоянии, в том числе из-за приостановки работы иностранных компаний и оттока трудовых мигрантов.