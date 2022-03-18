МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. В России зафиксированы факты незаконного увеличения цен на продукты, бытовую химию и средства личной гигиены, прокуроры начали проверки, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Россиянам объяснили, какие продукты подорожают меньше всего

"В рамках функционирующей в Генеральной прокуратуре РФ экспертной группы по выявлению и пресечению деятельности картелей при межведомственной рабочей группе по противодействию преступлениям в сфере экономики получена информация об увеличении стоимости в розничной торговле куриных яиц, ряда других продуктов питания, предметов бытовой химии, средств личной гигиены. Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупнейших интернет-платформ (Ozon и другие)", — говорится в релизе.

"В этой связи прокурорам регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данных товаров, поручено проверить законность действий таких юридических лиц", — добавили в ведомстве.

По выявленным нарушениям будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита и необоснованного завышения цен в целях незаконного обогащения, заявили в ГП.

Состояние законности в сфере ценообразования на продукты питания, предметы бытовой химии, средства личной гигиены, товары для животных находится на особом контроле в Генеральной прокуратуре РФ, подчеркнули в ведомстве.