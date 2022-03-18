МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Временный запрет зерновых в страны ЕАЭС позволит обеспечить большее количество корма птицеводческой отрасли, сдерживать цены как на корма, так и на конечную продукцию, сказал РИА Новости в пятницу глава аграрного комитета Совфеда Алексей Майоров.

Минсельхоз РФ подтвердил, что в настоящее время предприятия птицеводческой отрасли работают в условиях роста затрат, в том числе на корма. Однако при этом производители сдерживают рост цен на продукцию путем оптимизации внутренних процессов. Министерство также прорабатывает дополнительные меры для поддержки российских сельхозтоваропроизводителей. В частности, обеспечению птицеводов достаточными объемами кормов по доступным ценам будет способствовать временный запрет экспорта зерновых в страны ЕАЭС.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила о том, что птицефабрики стали уведомлять ретейлеров о повышении отпускных цен на яйца.

"Безусловно, временный запрет на экспорт зерновых позволит поддержать отрасль", — сказал парламентарий.

Он отметил, что если мы притормозим экспорт, соответственно, "у нас на внутреннем рынке окажется больше кормов. Это позволит сдержать цены как на корма, так и на конечную продукцию".