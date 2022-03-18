МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Банк России представит новый макроэкономический прогноз в апреле, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Набиуллина указала на риски "ручного" регулирования цен

"Конкретные цифры прогноза сейчас назвать весьма сложно. Инфляция в этом году и скорее в следующем году будет выше прежних оценок. ВВП в ближайшие кварталы снизится. Новый макроэкономический прогноз мы планируем представить на опорном заседании в апреле", — сказала она в своем выступлении по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых.