МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России в 2021 году выросли на 7,7%, в четвертом квартале рост составил 7,6% в годовом выражении, следует из данных, опубликованных на сайте Росстата.

В номинальном выражении объем инвестиций за январь-декабрь составил 22,945 триллиона рублей.

В четвертом квартале 2021 года инвестиции выросли на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, в номинальном выражении их объем составил почти 9,4 триллиона рублей.

По информации Росстата, инвестиции в основной капитал в РФ в первом квартале 2021 года выросли на 3,3% в годовом выражении; во втором — на 11%; в третьем — на 7,9%. В 2020 году спад инвестиций составил 0,5% (уровень снижения уточнен с прежней оценки спада на 1,4%).

Рост инвестиций в России в 2021 году оказался значительно выше оценки, озвученной Минэкономразвития в феврале текущего года. Министерство ожидало их роста на уровень около 6%. Именно оживление инвестиционной активности в конце прошлого года и обусловило рост ВВП в 4,7% по итогам 2021 года (также выше прогнозов), говорила замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова.