МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Акционеры VK увеличили максимальный размер сделок, которые может совершать управляющий директор компании, с 10 миллионов до 25 миллионов долларов, сообщает компания.

"Акционеры компании, владеющие не менее чем 65% выпущенных и находящихся в обращении голосующих акций… приняли письменное решение об утверждении изменений в учредительный договор и устав компании. Поправки включают изменение определения "существенной сделки" и увеличение полномочий управляющего директора на совершение сделок в пределах 25 миллионов долларов США", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что до этого максимальный размер сделок, который мог совершать управляющий директор, составлял 10 миллионов долларов.

Должность управляющего директора и финансового директора VK пока занимает Мэттью Хаммонд, однако компания в начале марта сообщила, что он уйдет с этих постов. Дата его отставки не уточнялась.

VK (ранее — Mail.ru Group) — российская технологическая компания, основанная в 1998 году. Среди ее активов — социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", почтовый сервис "Почта Mail.ru", сервис доставки еды и продуктов Delivery Club, международная компания My.Game, занимающаяся разработкой и издательством игр.