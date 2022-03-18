МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) активизируют работу над снижением доли доллара во взаимных расчетах, заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

Ранее в пятницу глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании в четверг поддержал поэтапный переход к расчетам в нацвалютах по таможенным платежам.

"Страны ЕАЭС активизируют работу над снижением доли доллара во взаимных расчетах. Обеспечение проведения взаимных расчетов между резидентами государств-членов в национальных валютах является одним из принципов реализации согласованной валютной политики в ЕАЭС. Мы ведем эту работу не первый год, и на сегодняшний день большая часть расчетов в союзе осуществляется при использовании нацвалют. Их доля в расчетах выросла до 74% в 2021 году с 63% в 2013 году", — сказал Вольвач, чьи слова приводит пресс-служба Минэкономразвития.

Вольвач напомнил, что повышение роли нацвалют является одним из приоритетов стратегии развития ЕАЭС до 2025 года.

"В ходе состоявшегося 17 марта заседания Совета ЕЭК страны обсуждали возможность по взаимному согласованию осуществлять расчеты в рамках зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин также в российских рублях", — сказано в сообщении российского министерства.