МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг автопроизводителя Stellantis, ранее известного как Fiat Chrysler и PSA, до "ВВВ" с "ВВВ-", прогноз по рейтингу стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.

"Повышение рейтинга отражает высокие показатели группы в 2021 году, несмотря на сбои в работе, вызванные глобальной нехваткой полупроводников. Это также отражает наше мнение о том, что Stellantis сможет хотя бы частично справиться со стабильно высокой инфляцией и сбоями в поставках", — говорится в сообщении S&P.

Стабильный прогноз по рейтингу автопроизводителя также указывает на ожидания агентства относительно того, что адаптивность Stellantis позволит ей частично смягчить эффекты роста цен и сбоев в поставках в течение 2022-2023 годов, в результате чего показатели кредитоспособности будут соответствовать рейтингу.

На данном этапе понижение рейтинга Stellantis маловероятно, несмотря на неопределенность, связанную с состоянием европейского рынка в текущем и следующем годах. Тем не менее давление на рейтинг могут оказать в том числе стратегические ошибки компании при исполнении стратегии по электрификации.

Рейтинг Stellantis может быть еще повышен, если компания повысит свою долю на рынке Китая, а также увеличит выручку от люксовых брендов.

Stellantis — транснациональная автомобильная корпорация, созданная в прошлом году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации — Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.