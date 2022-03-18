МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Повышение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в минувшую среду может в дальнейшем привести к повторению сценария 2014 года — к росту фондового рынка, а вслед за ним и криптовалютного, сказал РИА Новости руководитель компании J2TX Артем Моисеев.

"Как уже было в 2014 году, период начала повышения ключевой ставки (ФРС США – ред.) оказался оптимальной точкой входа в рынок (фондовый — ред.), после чего был многолетний рост. Мы считаем, что на этот раз сценарий может повториться", — говорит Моисеев.

Эксперт напомнил — некоторое время назад в отрасли существовала идея, что Россия захочет использовать криптовалюту для ухода от наложенных на нее санкций. Однако, отмечает Моисеев, на практике криптовалютный рынок не оказался, как полагали в сфере, вне политики и вне контроля со стороны регуляторов.

"Поэтому данная идея уже стала неактуальной, и рынок криптовалют вернулся к своей уже обычной в последнее время корреляции с фондовым рынком США. А на фондовом рынке США произошли значимые изменения: так, на текущей неделе было проведено повышение повышение ключевой ставки ФРС США", — добавляет он.