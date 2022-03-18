Мишустин обсудил с белорусским премьером санкции и энергетику
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко и его российский коллега Михаил Мишустин в ходе состоявшегося телефонного разговора отметили важность скоординированных мер по противодействию западным санкциям, сообщила 18 марта пресс-служба белорусского правительства.
По ее данным, телефонный разговор глав правительств состоялся в развитие договоренностей, достигнутых в ходе визита правительственной делегации Белоруссии в Москву 14 марта.
"Премьеры особо подчеркнули важность скоординированных мер по противодействию нелегитимным западным санкциям", — говорится в сообщении белорусского правительства.
По ее информации, Головченко и Мишустин "подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества по всему спектру белорусско-российских отношений в рамках Союзного государства".
ЭНЕРГЕТИКА
Стороны находятся на завершающей стадии переговоров по вопросу ценообразования и расчетов за энергоносители.
По ее данным, премьер Белоруссии Роман Головченко обсудил этот вопрос по телефону со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным. Телефонный разговор глав правительств состоялся в развитие договоренностей, достигнутых в ходе визита правительственной делегации Белоруссии в Москву 14 марта.
"Главы правительств отметили, что стороны находятся в завершающей стадии переговоров по вопросу ценообразования и расчетов за энергоносители на основании ранее согласованных подходов на принципах взаимной поддержки", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что "заинтересованные госорганы завершают процедурные вопросы".
ИМПОРТ
Стороны также обсудили поставку Минску продовольственных товаров критического импорта, в том числе пшеницы твердых сортов, сообщила пресс-служба.
По ее данным, телефонный разговор глав правительств состоялся в развитие договоренностей, достигнутых в ходе визита правительственной делегации Белоруссии в Москву 14 марта.
"Достигнута договоренность о том, что в рамках согласованных балансов будет при необходимости обеспечена поставка в Республику Беларусь всех продовольственных товаров критического импорта, в том числе пшеницы твердых сортов, гречихи, растительного масла, под полную потребность рынка", — говорится в сообщении.
Отмечается, что "российский коллега подробно проинформировал премьер-министра Беларуси о принятых Российской Федерацией решениях по нераспространению на Республику Беларусь введенных в России ограничений по вывозу товаров, сырья, технологического оборудования, лекарств, медицинских изделий в рамках принимаемых контрсанкций".
"Премьеры предметно переговорили по договоренностям в рамках совета ЕЭК по минимизации санкционных последствий и насыщению внутреннего рынка, которые создадут благоприятные условия по поставкам материалов и сырья на территорию ЕАЭС", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/state_regulation/20220318/836426849.html