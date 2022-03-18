МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко и его российский коллега Михаил Мишустин в ходе состоявшегося телефонного разговора отметили важность скоординированных мер по противодействию западным санкциям, сообщила 18 марта пресс-служба белорусского правительства. Канада закрывает свое воздушное пространство для Белоруссии

По ее данным, телефонный разговор глав правительств состоялся в развитие договоренностей, достигнутых в ходе визита правительственной делегации Белоруссии в Москву 14 марта.

"Премьеры особо подчеркнули важность скоординированных мер по противодействию нелегитимным западным санкциям", — говорится в сообщении белорусского правительства.

По ее информации, Головченко и Мишустин "подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества по всему спектру белорусско-российских отношений в рамках Союзного государства".

ЭНЕРГЕТИКА

Стороны находятся на завершающей стадии переговоров по вопросу ценообразования и расчетов за энергоносители. Минск оценил эффект от эмбарго на продукты из Европы

По ее данным, премьер Белоруссии Роман Головченко обсудил этот вопрос по телефону со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным. Телефонный разговор глав правительств состоялся в развитие договоренностей, достигнутых в ходе визита правительственной делегации Белоруссии в Москву 14 марта.

"Главы правительств отметили, что стороны находятся в завершающей стадии переговоров по вопросу ценообразования и расчетов за энергоносители на основании ранее согласованных подходов на принципах взаимной поддержки", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что "заинтересованные госорганы завершают процедурные вопросы".

ИМПОРТ

Стороны также обсудили поставку Минску продовольственных товаров критического импорта, в том числе пшеницы твердых сортов, сообщила пресс-служба. Минск пригрозил Украине энергетическим эмбарго

По ее данным, телефонный разговор глав правительств состоялся в развитие договоренностей, достигнутых в ходе визита правительственной делегации Белоруссии в Москву 14 марта.

"Достигнута договоренность о том, что в рамках согласованных балансов будет при необходимости обеспечена поставка в Республику Беларусь всех продовольственных товаров критического импорта, в том числе пшеницы твердых сортов, гречихи, растительного масла, под полную потребность рынка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "российский коллега подробно проинформировал премьер-министра Беларуси о принятых Российской Федерацией решениях по нераспространению на Республику Беларусь введенных в России ограничений по вывозу товаров, сырья, технологического оборудования, лекарств, медицинских изделий в рамках принимаемых контрсанкций".

"Премьеры предметно переговорили по договоренностям в рамках совета ЕЭК по минимизации санкционных последствий и насыщению внутреннего рынка, которые создадут благоприятные условия по поставкам материалов и сырья на территорию ЕАЭС", — говорится в сообщении.