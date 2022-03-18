МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики готово вести диалог с теми компаниями, которые намерены вести ответственный и долгосрочный бизнес в России, и поддержат иностранных инвесторов из любых стран, которые захотят продолжить деятельность в России, заявил РИА Новости министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Он отметил, что хотя ряд инвесторов из так называемого списка стран, проявивших недружественные тенденции, в первоначальный период введения санкций на волне эмоций объявили о приостановке деятельности в РФ, на местах проявился более сбалансированный подход.

"Мы считаем, что разумные бизнесы, которые мыслят долгосрочно, все же приложат максимальные усилия, чтобы их интересам не повредили порой эмоциональные или вызванные внешним давлением решения. Мы поддержим тех иностранных инвесторов – любых, которые находятся в РФ давно и готовы продолжить работу, поддерживать рабочие места и продолжить реализацию своих планов", — сказал Чекунков.

По мнению министра, бизнес должен быть аполитичным, если речь не идет о госкорпорациях. Поэтому власти в России готовы поддерживать те компании, которые следуют собственному уставу и не поддаются давлению со стороны, выполняя свои обязательства.

"У нас достаточно и внутренних ресурсов. Кроме того, идет проработка с партнерами из стран, которые выражают поддержку РФ не просто в продолжении работы, а в развитии производственных сил Дальнего Востока и Арктики, экспортоориентированных производств и в реализации того потенциала, который нам дает новая экономическая реальность", — добавил министр.

Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, в ответ на спецоперацию России на Украине.