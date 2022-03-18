МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ выделило Минсельхозу 26,07 миллиарда рублей из своего резервного фонда на субсидирование льготных кредитов для АПК. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Выделить в 2022 году Минсельхозу России для предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке системообразующим организациям и (или) их дочерним обществам, занятым в агропромышленном комплексе, на осуществление операционной деятельности, бюджетные ассигнования в размере 26,07 миллиардов рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации", — говорится в документе.

Выделенные средства позволят предприятиям АПК привлечь льготные оборотные кредиты на общую сумму не менее 225 миллиардов рублей.

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Правительство выделило Минпромторгу 40 миллиардов рублей из своего резервного фонда на кредитную программу для поддержки системообразующих предприятий. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Российский АПК увеличил потребление удобрений в 2022 году

"Выделить в 2022 году Минпромторгу России на предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям промышленности и торговли… бюджетные ассигнования в размере до 40000000 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации", — говорится в документе.

Благодаря субсидиям российские банки смогут в текущем году выдать системообразующим промышленным предприятиям до 333,3 миллиарда рублей кредитов по льготной ставке на пополнение оборотных средств.

Ранее правительство РФ объявило о намерении запустить специальную кредитную программу для поддержки системообразующих предприятий. На заседании кабмина 17 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что в текущих условиях важно создать все условия для бесперебойной работы таких предприятий, оказавшихся в сложной ситуации.