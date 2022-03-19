МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Власти Евросоюза изучают возможность использовать имущество россиян, оказавшееся под санкциями, для финансирования восстановления Украины, передает Bloomberg. СМИ: меры против нефти из России могут "поставить на колени" Евросоюз

"Власти ЕС обсуждают использование активов" подвергнутых санкциям российских бизнесменов, средства могут пойти на финансирование восстановления Украины, сообщил Bloomberg в Twitter, ссылаясь на неназванные источники.