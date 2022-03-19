Евросоюз намерен использовать "санкционное" имущество россиян
СМИ: в Евросоюзе изучает, как использовать "санкционные" активы россиян для восстановления Украины
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Власти Евросоюза изучают возможность использовать имущество россиян, оказавшееся под санкциями, для финансирования восстановления Украины, передает Bloomberg.
"Власти ЕС обсуждают использование активов" подвергнутых санкциям российских бизнесменов, средства могут пойти на финансирование восстановления Украины, сообщил Bloomberg в Twitter, ссылаясь на неназванные источники.