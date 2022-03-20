ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 мар — ПРАЙМ. Телеканал "Россия 1" сообщил, что президент России на следующей неделе проведет совещание с кабмином страны, а также встретится с постоянными членами Совбеза РФ. В Совфеде считают санкции Запада произволом в ранге госполитики

Ранее сообщалось, что Владимир Путин на следующей неделе проведет встречу с деятелями культуры.