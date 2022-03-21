МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Словении Анже Логар заявил перед началом совета глав МИД ЕС в Брюсселе в понедельник, что главы примут решение о закрытии портов для российских судов и запрете импорта энергоносителей из России. В ЕС будут обсуждать санкции против нефтяной отрасли России

По его словам, ответ должен быть общим в экономической сфере, поэтому будут усилены санкции, закрыты порты.

"Мы также пойдем на запрет импорта энергоносителей. Мы также покажем Украине ясную европейскую перспективу", — сказал он.

Логар добавил, что ЕС также отправит специального представителя из Словении в Киев.

Глава МИД Дании Йеппе Кофод также заявил, что страна поддержит запрет на доступ в морские порты стран ЕС для российских и белорусских судов.