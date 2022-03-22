МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Великобритания, США, Франция, Германия и Италия настроены решительно на усиление давления на Россию в связи с проводящейся на Украине военной операцией, следует из сообщения пресс-службы британского премьера по итогам переговоров лидеров пяти стран.

"Лидеры подтвердили свои обязательства по оказанию военной, дипломатической и экономической поддержки, оснащению демократически избранного правительства в Киеве инструментами, которые нужны ему для самозащиты. Они также настроены решительно на усиление давления на Россию, чтобы прекратить неспровоцированное вторжение, в том числе поддерживая широкие и скоординированные санкции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что премьер-министр Британии Борис Джонсон ожидает дальнейших дискуссий на встречах НАТО и G7 на этой неделе, в том числе относительно того, как "повысить военную поддержку Украине, чтобы качественно улучшить их возможности по самообороне".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.