МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings до 15 апреля отзовет свои рейтинги, присвоенные организациям и другим эмитентам в России, в соответствии с решением Евросоюза, говорится в заявлении агентства.

Евросоюз 15 марта запретил с 15 апреля текущего года предоставлять услуги в области рейтингов любому российскому гражданину или физическому лицу, проживающему в России, или любому юридическому лицу, организации или органу, учрежденному в России. Ранее S&P Global Ratings приостановил коммерческую деятельность в России, но продолжал предоставлять клиентам информацию о российских рынках.

"Девятого марта 2022 года S&P Global Ratings объявило о приостановке коммерческой деятельности в России. Вслед за этим 15 марта 2022 года ЕС объявил о запрете предоставления кредитных рейтингов юридическим лицам, организациям или органам, учрежденным в России. В свете этого S&P Global Ratings отзовет все свои рейтинги соответствующих эмитентов до 15 апреля 2022 года",- говорится в заявлении на сайте агентства.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.