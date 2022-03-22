МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Спрос на ипотеку в России в начале марта упал в четыре раза по сравнению с февралем и аналогичным периодом прошлого года, следует из анализа ипотечного рынка "Росбанк Дом", с которым ознакомилось РИА Новости.

"За первую неделю марта 2022 года было выдано 140,6 тысячи кредитов на сумму 24,3 миллиарда рублей (данные предварительные): оценочное сужение спроса на ипотечные кредиты в 4 раза по отношению к февралю 2022 года и марту 2021 года", — говорится в сообщении.

По данным авторов исследования, в январе 2022 года российские банки выдали ипотечных кредитов на 328,6 миллиарда рублей, если сравнивать с январем 2021 года, то объем сделок в денежном выражении вырос на 25,1%.

В феврале 2022 года, по предварительным данным, было выдано ипотечных кредитов на сумму 478 миллиардов рублей — это на 45% больше, чем в январе. "Высокая для начала года потребительская активность была связана с желанием заемщиков успеть взять ипотеку до дальнейшего повышения ставок на рынке", — пояснили эксперты.

В конце февраля ЦБ поднял ключевую ставку до 20% годовых, вслед за этим изменились и ипотечные ставки. "Если увеличение ключевой ставки до 20% не краткосрочный инструмент, то сохранение ставок в среднесрочном периоде может привести к серьезному спаду спроса на ипотечные программы банков со стороны населения", — говорится в сообщении.

Поддержку рынку могут оказать измененные условия по госпрограммам, указали эксперты. Они напомнили, что программы льготного ипотечного кредитования в РФ, согласно заявлению Минстроя, будут работать на действующих условиях до конца марта 2022 года. Окончательная позиция по льготной ипотеке, действию и продлению льготных ипотечных программ в настоящее время обсуждается.