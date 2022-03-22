МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Американский производитель спортивной одежды Nike по итогам первых трех кварталов 2021-2022 финансового года, завершившихся 28 февраля, нарастил чистую прибыль в годовом выражении на 9% — до 4,607 миллиарда долларов, говорится в финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде выросла до 2,85 доллара с 2,62 доллара годом ранее. Выручка компании за девять месяцев увеличилась на 7% в годовом выражении, составив 34,476 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала финансового года Nike сократил чистую прибыль на 4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 1,396 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,87 доллара против 0,9 доллара год назад. Выручка компании за три месяца выросла на 5% в годовом выражении, до 10,871 миллиарда долларов, что оказалось лучше прогноза аналитиков (10,63 миллиарда долларов).

Nike сообщает, что потребительский спрос на ее продукцию продолжает превышать предложение. Акции компании дорожают на предторгах на 5,3%.

Американская компания Nike Inc. — один из лидеров мирового рынка спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).