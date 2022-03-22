МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прокомментировал заявления президента Джо Байдена, о возможных кибератаках со стороны РФ. В Кремле рассказали из-за чего европейцы не могут принять трезвых решений

Песков заявил, что Россия, в отличие от стран Запада и США, не занимается бандитизмом.

Байден ранее заявил, что американские власти располагают разведывательными данными о том, что РФ может готовить кибератаки против США в ответ на применяемые к ней экономические санкции.