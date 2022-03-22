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В Кремле ответили на заявления Байдена о кибератаках из России
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прокомментировал заявления президента Джо Байдена, о возможных кибератаках со стороны РФ. Песков заявил, что Россия, в отличие от... ПРАЙМ, 22.03.2022
экономика, новости, дмитрий песков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прокомментировал заявления президента Джо Байдена, о возможных кибератаках со стороны РФ.
Песков заявил, что Россия, в отличие от стран Запада и США, не занимается бандитизмом.
Байден ранее заявил, что американские власти располагают разведывательными данными о том, что РФ может готовить кибератаки против США в ответ на применяемые к ней экономические санкции.