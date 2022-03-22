События в сфере макроэкономики и бизнеса 23 марта
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 23 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|-0,1%
|0,6%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|5,5%
|5,9%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (февраль)
|0,9%
|1,2%
|15:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|15:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|15:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|15:30
|GBP
|Великобритания — Годовой бюджет
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (февраль)
|-4,5%
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (февраль)
|801 тыс
|810 тыс
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|4,345 млн барр
|0,025 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,786 млн барр
|18:45
|USD
|США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Распадская — финансовая отчетность по МСФО за 2021
|RUB
|Газпром нефть — СД (о практике корпоративного управления ПАО)
|RUB
|Энел Россия — СД (отчет Гендиректора о работе ПАО за 1-2м2022, об одобрении допсоглашения к договору на поставку природного газа, об утверждении целевых значений КПЭ /ключевых показателей эффективности/ на 2022 и др. вопросы)
https://1prime.ru/state_regulation/20220322/836460009.html