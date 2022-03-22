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Энел Россия — СД (отчет Гендиректора о работе ПАО за 1-2м2022, об одобрении допсоглашения к договору на поставку природного газа, об утверждении целевых значений КПЭ /ключевых показателей эффективности/ на 2022 и др. вопросы)