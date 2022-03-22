ВАШИНГТОН, 22 мар — ПРАЙМ. Россия обладает средствами для оплаты внешнего долга, заявила заместитель директора-распорядителя фонда Гита Гопинат. "Подложили свинью": кого добьет нефть по 500 долларов за баррель

Как заявила она, Россия до сих пор проводила выплаты по внешнему долгу. "У нее есть необходимые доллары. Она обладает ими, чтобы проводить эти платежи", — сказала Гопинат в интервью журналу Foreign Policy.

Она добавила, что ситуация вокруг Украины делает правила о проведении платежей не совсем определенными, поэтому имеются риски. "Что мы наблюдаем в контексте цен на российский долг на рынке", — сказала она.