МВФ: Россия обладает средствами для обслуживания внешнего долга
Замглавы МВФ: Россия обладает средствами для обслуживания внешнего долга
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ВАШИНГТОН, 22 мар — ПРАЙМ. Россия обладает средствами для оплаты внешнего долга, заявила заместитель директора-распорядителя фонда Гита Гопинат.
Как заявила она, Россия до сих пор проводила выплаты по внешнему долгу. "У нее есть необходимые доллары. Она обладает ими, чтобы проводить эти платежи", — сказала Гопинат в интервью журналу Foreign Policy.
Она добавила, что ситуация вокруг Украины делает правила о проведении платежей не совсем определенными, поэтому имеются риски. "Что мы наблюдаем в контексте цен на российский долг на рынке", — сказала она.