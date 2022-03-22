ВАШИНГТОН, 22 мар — ПРАЙМ. США в ближайшие дни расскажут о новых санкциях против России, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Шольц: позиция Германии по эмбарго на нефть из России неизменна

"У нас будет больше информации о санкциях в предстоящие дни", — сказал Салливан на брифинге.