МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Россияне в 2021 году купили более 620 тысяч шуб, потратив на изделия из меха порядка 40 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"В 2021 году легальный оборот изделий из натурального меха составил 40,1 миллиарда рублей. Всего жители России купили за год 624 764 изделия", — сказано в сообщении.

В сравнении с 2020 годом, когда было продано 628 279 шуб, зафиксировано незначительное сокращение продаж – около 0,5%. При этом сумма расходов россиян выросла по сравнению с прошлым годом на 2%, уточнил оператор.

По сумме расходов россиян первое место занимает продукция из меха норки, на которую было потрачено 24 миллиарда рублей. Второе и третье места соответственно занимают овчина (11,3 миллиарда) и нутрия (почти 1 миллиард).

"Больше всего на шубы тратили жители Москвы и Московской области – совокупно более 21,8 миллиарда рублей, Кировской области – 3,3 миллиарда рублей, Ставропольского края – 2 миллиарда рублей, Санкт-Петербурга – 1,7 миллиарда рублей, Челябинской области – 825 миллионов рублей", — пояснил заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Юсупов также отметил, что по сравнению с 2020 годом рейтинг практически не изменился. "Только на четвертом месте Петербург сменил Новосибирскую область, которая по итогам 2021 года не вошла и в топ-10 субъектов страны по расходам на шубы", — добавил он.