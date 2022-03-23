МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Сенаторы в среду заслушают главу Минтранса Виталия Савельева, который в рамках "правительственного часа" расскажет о реализации транспортной стратегии России.

Парламентарии обсудят поправки в Налоговый кодекс, которые отменяют уплату НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах, повышают с 3 миллионов до 10 миллионов рублей цену легковых автомобилей, начиная с которой они облагаются повышенным транспортным налогом ("налог на роскошь"). Кроме того, закон предусматривает налоговые льготы в целях поддержки компаний индустрии информационных технологий, а также туризма.

Также будут рассматриваться изменения в законодательство в части расширения перечня видов деятельности, разрешенных на территории особой экономической зоны и изменения сроков вступления в силу законодательных актов, содержащих обременительные обязательные требования, которые не могут быть соблюдены ввиду технологических ограничений.

В частности, предусматривается перенос на 31 декабря 2024 года срока направления заявок на получение комплексных экологических разрешений предприятиями, включенными в специальный перечень. Это около 300 предприятий. Увеличивается с четырех до шести лет требование по созданию систем автоматического контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ для объектов первой категории. Переносится на один год — на 1 сентября 2023 года – расширение перечня городов-участников эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Обсудят законодатели и поправки об основах госрегулирования торговой деятельности в России. В соответствии с документом Минпромторг дополнительно будет осуществлять выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование по вопросам маркировки товаров средствами идентификации.

Также сенаторы рассмотрят закон, расширяющий круг лиц, которым вид на жительство будет выдаваться без получения разрешения на временное проживание. К этому кругу лиц будут отнесены иностранные граждане, являющиеся финалистами или победителями общероссийского конкурса, проводимого организацией "Россия — страна возможностей".

На рассмотрении палаты и закон, направленный на регулирование обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий в РФ в условиях санкций.

В случае дефицита медикаментов в 2022 году правительство сможет принимать решение об упрощенном порядке допуска на российский рынок иностранных лекарств: так, по решению кабмина, вновь зарегистрированные зарубежные препараты смогут до 31 декабря 2022 года продаваться в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке, в настоящее время продажа таких лекарств разрешена только в российской упаковке.

Также, согласно закону, производители медицинских изделий и организации, ввозящие их в Россию, не вправе приостанавливать или прекращать деятельность уведомления уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Уведомление должно поступить властям РФ минимум за шесть месяцев до приостановки производства или прекращения поставок.

Предлагается на отклонение закон, вносящий изменения в статьи 20 и 23 Уголовно-процессуального кодекса. Как пояснил глава экономического комитета Совета федерации Андрей Кутепов, речь идет о дополнении перечня случаев, когда органам предварительного расследования разрешено возбуждать уголовные дела без заявления потерпевшей стороны.

По его словам, закон несет риск сокращения подрядчиков (исполнителей) по государственным контрактам и не соотносится с планом первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.

Глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас сообщил, что закон планируется отклонить без создания согласительной комиссии.