МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. США разрешили беспошлинный ввоз стали и алюминия из Великобритании, которая в ответ освободила от встречных тарифов экспорт американских потребительских товаров на полмиллиарда долларов, сообщило министерство торговли.

По данным агентства Рейтер, взаимные послабления распространяются на 500 тысяч тонн британской стали в год и знаковую продукцию США — мотоциклы Harley-Davidson, джинсы Levi's и некоторые алкогольные напитки.

"Сегодня министр торговли США Джина Раймондо и торговый представитель США Кэтрин Тай объявили о новом… соглашении с Великобританией, которое позволяет поставки на американский рынок без применения тарифов секции 232 исторически обусловленных и устойчивых объемов британской продукции из стали и алюминия", — сказано в релизе.

Сделка требует проведения аудита финансовой отчетности любой британской сталелитейной компании, принадлежащей структурам из Китая, с передачей результатов американским властям, добавили в министерстве.