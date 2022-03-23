МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Власти Аргентины смогли отсрочить срок платежа перед Парижским клубом кредиторов на 2 миллиарда долларов, который истекал в конце месяца, на 2,5 года, сообщила газета La Nacion со ссылкой на источники.

Год назад стороны согласились, что у Аргентины будет срок до 31 марта 2022 года, чтобы решить вопрос о реструктуризации долга.

"Правительство Аргентины смогло продлить выплату в 2 миллиарда долларов, которая истекала в конце месяца перед Парижским клубом, на 2,5 года… несмотря на то, что переговоры о лучших условиях выплаты долга, процентная ставка по которому составляет 9%, будут продолжены до конца июня", — отмечает СМИ.

Ранее Аргентина достигла соглашения с МВФ, позволяющего отложить выплаты по долгу на почти 45 миллиардов долларов на несколько лет — платежи начнутся в 2026 году и завершатся в 2034 году, отмечал ранее президент страны Альберто Фернандес.

Парижский клуб — неофициальная межправительственная организация развитых стран, предоставляющих кредиты другим государствам. В настоящее время основной целью клуба является реструктуризация внешней задолженности развивающихся стран. В настоящее время в Парижский клуб входят 20 государств, в том числе Россия.