МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Газета Wall Street Journal утверждает, что США готовят санкции против большинства депутатов Госдумы из-за событий на Украине. ЕС не согласовал санкции к нефтяной отрасли России

"Администрация Байдена готовит новые санкции против большинства членов российской Госдумы, нижней палаты парламента", — сказано в публикации, которая пока не содержит подробностей и ссылок.

Ожидается, что президент США Джо Байден объявит о введении новых и ужесточении уже существующих санкций против России в ходе запланированного на четверг визита в Брюссель.

О планах применить блокирующие санкции к депутатам, которые проголосовали за признание Донецкой и Луганской народных республик, в Белом дом объявили публично еще 11 марта.

Газета также сообщает, что президент США Джо Байден 24 марта собирается объявить о санкциях против более чем 300 депутатов российской Госдумы.

Новая порция санкций, по данным издания, согласована с ЕС и "большой семеркой", с лидерами которых Байден встретится в ходе предстоящего визита в Европу.

"Президент Байден намерен объявить санкции в отношении более чем 300 членов российской Государственной Думы уже в четверг во время поездки в Европу", — сказано в публикации.

Газета ссылается на не названных по имени и должности американских чиновников и "внутренние документы", которые попали в ее распоряжение.