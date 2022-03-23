МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал ЕС учитывать "обратный эффект" экономических санкций против РФ при их введении. Слова Шольца приводит агентство РИА Новости. Евросоюз намерен использовать "санкционное" имущество россиян

Шольц отмечает, что в политике санкционного давления учитывается обратное влияние санкций на страны, которые их ввели. Этот эффект должен быть "преодолимым".

"Может выйти так, что речь будет идти не краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять. Поэтому позиция Германии по этому вопросу неизменна. Кроме того, это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия. И никого нельзя оставлять на произвол судьбы в этом вопросе", — приводит агентство цитату Шольца. WSJ: США готовят новые санкции против депутатов Госдумы

Канцлер добавил, что Запад принял "самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны".

Данные меры влияют на экономику РФ, их последствия "будут еще более драматичными", — сказал он на прошедшей пресс-конференции.

Кроме того, канцлер высказался о снижении зависимости от энергетического комплекса РФ. С важностью достижения независимости от топлива из РФ согласны все страны ЕС, сказал Шольц.

"Когда это получится, когда эта диверсификация быстро будет достигнута, то этот эффект (прекращения импорта энергоносителей из России — ред.) в некотором смысле проявится автоматически", — добавил канцлер.

Власти ФРГ ранее неоднократно выступали против отказа на данном этапе от импорта энергоносителей из России, но не исключали, что такое решение, возможно, придется принять при негативном развитии событий.